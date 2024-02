Video: Elon Musk geht mit nacktem Tesla-Roboter spazieren

Im Dezember hat Tesla die neue Version seines humanoiden Roboters vorgestellt. Der Optimus Gen 2 sei leichter, kann sich schneller bewegen und er sei an allen Ecken und Enden verbessert worden, hieß es damals. Zu sehen war der Optimus-Bot aber nur in seiner typischen Verkleidung.

Nun hat Elon Musk ein Video auf X gepostet, in dem sich der Roboter erstmals gänzliche ohne der hochpolierten Oberfläche zeigt. "Spazierengehen mit Optimus" hat Musk zu dem Clip kommentiert, in dem das komplexe Zusammenspiel von all den Motoren, Sensoren und den unzähligen anderen Komponenten zu sehen ist.