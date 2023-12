Tesla zeigt neue Version von Optimus-Roboter

Das E-Autounternehmen Tesla stellte eine neue Version seines Optimus-Roboters vor. Der humanoide Roboter soll künftig in der Lage sein, sich wiederholende Aufgaben von Menschen zu übernehmen. Optimus Gen 2 erhielt im Vergleich zu seinem Vorgänger einige Verbesserungen.

Schneller und stabiler

Die aktuellste Version des Roboters verfügt nun über alle von Tesla entwickelten Aktoren und Sensoren. Außerdem erscheint der Roboter insgesamt humanoider. So bewegt er sich laut Tesla um bis zu 30 Prozent schneller fort als die erste Generation. Dafür hat der Roboter rund 10 Kilo Gewicht verloren und mehr Sensoren in den Füßen erhalten. Geht man vom Video aus, wird der Roboter so schnell allerdings keine Geschwindigkeitsrekorde brechen.