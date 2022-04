Tesla-Roboter Optimus geht 2023 in Produktion

Der humanoide Tesla-Roboter namens Optimus soll schon im kommenden Jahr in Produktion gehen, wie Elon Musk auf dem Tesla Cyber Rodeo angekündigt hat. Der Bot, der auf Teslas Autopilot-Technologie basiert, soll den Menschen unterschiedliche Arbeiten abnehmen und selbstständig gefährliche oder sich wiederholende, langweilige Aufgaben ausführen können. „Er wird in der Lage sein, alles zu tun, worauf Menschen keine Lust haben. Er wird es einfach tun“, so Musk.

Der Roboter werde ihm zufolge ein Zeitalter des Überflusses einläuten. Die fortschreitende Entwicklung von Optimus könnte Musk zufolge außerdem die Welt stärker verändern als es Autos je getan haben. Musk stellt auch klar, dass es sich bei Optimus nicht um „Terminator-Zeugs“ handeln wird. Tesla werde gewährleisten, dass er sicher ist.