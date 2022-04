So sieht der neue Tesla Cybertruck aus

Das bedeutet aber auch, dass Tesla mehr Zeit hat, den Cybertruck zu verfeinern. Und eine solch aktualisierte Version des futuristisch anmutenden Fahrzeugs wurde beim Eröffnungsevent der Gigafactory in Texas präsentiert.

Erstmals vorgestellt wurde der Tesla Cybertruck bereits 2019. Eigentlich war der Produktionsstart für 2021 angekündigt. Aber wie so oft bei Tesla, konnte der Zeitplan nicht eingehalten werden. Mittlerweile geht man davon aus, dass die Serienfertigung des elektrischen Pickups nicht vor 2023 starten wird.

Die Besucher*innen des Events konnten ein Modell des aktualisierten Cybertruck aus der Nähe begutachten. Fotos von dem elektrischen Pickup waren zunächst nicht erlaubt. Dennoch finden sich in den sozialen Netzwerken zahlreiche Aufnahmen , die den Cybertruck und einige Neuerungen im Detail zeigen.

Kleinere Neuerungen

Demnach wurde die Ladefläche leicht überarbeitet. Die Rundum-Kameras für die Assistenzsysteme sind nun im Kotflügel untergebracht. Auch die Ladebuchse ist im Kotflügel integriert, was aber eher nach einer temporären Lösung aussieht.

Einem Besucher ist ein Foto vom Interieur gelungen. Zu sehen ist beispielsweise ein Yoke-Lenkrad, das auch im neuen Model S zur Anwendung kommt. Davon abgesehen, ist auf dem Foto lediglich ein zentrales Display zu sehen, das an das Model 3 erinnert.

Ob das Cockpit in dieser Form in Serie gehen wird, ist unklar. Es ist generell nicht abzusehen, welche Änderungen Tesla beim Cybetruck noch vornehmen wird, bevor er tatsächlich in Produktion geschickt wird.