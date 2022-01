Teslas Cybertruck geht nicht vor 2023 in Produktion

Bei Tesla läuft es eigentlich sehr gut - kürzlich vermeldete der Hersteller eine Gewinnsteigerung von 665 Prozent. Auf den Cybertruck werden Interessent*innen aber noch länger warten müssen, berichten Electrek und The Verge.

Laut dem CEO des Unternehmens, Elon Musk, wird die Markteinführung „hoffentlich nächstes Jahr“ stattfinden, statt wie bisher angekündigt Ende 2022. "Wenn wir neue Fahrzeuge einführen würden, würde unsere Gesamtfahrzeugproduktion sinken", sagte Musk in einer Telefonkonferenz am Mittwoch. "Wir werden in diesem Jahr keine neuen Fahrzeugmodelle einführen." Das könnte viele Kund*innen enttäuschen – im Mai 2021 waren es bereits mehr als eine Million Vorbestellungen.

Grund dafür sei neben der Batterieproduktion und Problemen in der Lieferkette (Chipmangel), die Preisgestaltung. Laut Musk stellt sich die Frage: „Wie machen wir den Cybertruck erschwinglich?“. Bei seiner Vorstellung im Jahr 2019 war die Rede von einem Startpreis von 39.000 US-Dollar.