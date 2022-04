Tesla könnte auf heutigem Event mit neuen Prototypen überraschen

Erst vor einigen Tagen hat Tesla seine Gigafactory in der Nähe von Berlin offiziell in Betrieb genommen. Nun steht die Eröffnung des nächsten Tesla-Werkes in Texas an. Unter dem Titel "Cyber Rodeo" soll es dafür ein riesiges Event geben, für das Tesla offenbar einige Überraschungen parat hat.

Ein Drohnenpilot hat kurz vor der Eröffnungsfeier einige Aufnahmen vom texanischen Tesla-Firmengelände gemacht. Dabei hat er einige unbekannte Tesla-Fahrzeuge entdeckt, die mithilfe einer Abdeckung vor neugierigen Blicken geschützt sind.

Da nicht klar ist, um welche Tesla-Modelle es sich bei den abgedeckten Fahrzeugen handelt, haben die Drohnenaufnahmen umgehend für zahlreiche und auch wilde Spekulationen gesorgt.