Mängel bei Tesla-Autos aus deutscher Gigafactory

Am 22. März eröffnete Teslas Gigafactory nahe Berlin. Um das zu feiern, wurden dort die ersten 30 Model Y „Made in Germany“ an die Kund*innen übergeben.

Diese und Besucher*innen der Veranstaltung freuten sich, dass die Model Y eine sehr hohe Qualität hatten. Jetzt haben weitere Kund*innen ihre Elektroautos aus der deutschen Gigafactory bekommen – und die sind weniger begeistert.

Einer davon ist der Twitter-User @eliursache. Am 31. März bekam er sein Model Y Performance. Fotos zeigen, dass Teile der Karosserie ungleich verlaufen. Die Kofferraumtür ist ebenfalls verzogen und steht an einer Seite zu weit hervor.