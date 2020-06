Teslas haben mehr Mängel als alle anderen Neuwagen

Bei einer umfangreichen US-Studie über die Qualität von Neuwagen ist Tesla komplett durchgefallen. Die Fahrzeuge des Elektroautoherstellers landeten mit Abstand auf dem letzten Platz, weit hinter den durchschnittlichen Werten.

Die Marktforscher von J.D. Power befragen jedes Jahr Käufer von Neuwagen wie sie mit ihren neuen Autos zufrieden sind. Aus den Umfragen aus allen US-Bundesstaaten erstellen sie dann den PP100-Index, der angibt, wie viele Probleme pro 100 Neuwagen aufgetreten sind. Um welche Probleme es sich konkret handelt, weisen die Marktforscher nicht aus.

An der Spitze der Auswertung stehen die Marken Dodge (136 PP100), Kia (136) und Chevrolet (141). Manche europäischen Autohersteller befinden sich im Mittelfeld, manche eher am Ende der Liste. Am besten Schnitt dabei Volkswagen mit einem Wert von 152 PP100 ab.