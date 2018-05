„Große Mängel“: US-Verbraucherschützer empfehlen Tesla Model 3 nicht

Der wohl größte Kritikpunkt sind jedoch die stark schwankenden Ergebnisse beim Bremstest. Der Bremsweg sei „der schlechteste aller aktuellen Fahrzeuge“: Bei einem Tempo von 60 Meilen pro Stunde (rund 96 km/h) benötigte das Model 3 durchschnittlich 152 Fuß (46,3 Meter), um vollständig zum Stillstand zu kommen. Laut „Consumer Reports“ seien die ersten Bremstests deutlich kürzer gewesen und hätten eher Teslas Angaben entsprochen. Doch trotz mehrerer Versuche - auch nachdem man die Bremsen über Nacht abkühlen ließ - konnten diese nicht mehr reproduziert werden.

Tesla kann Ergebnis nicht verstehen

Über eine ähnlich „bizarre Menge an Schwankungen“ klagte bereits „Car and Driver“ bei einem Bremstest des Model 3. Tesla hält in einer Aussendung entgegen, der Bremsweg sei in internen Tests deutlich niedriger. Der US-Konzern weist darauf hin, dass die Ergebnisse von einer Vielzahl an Variablen, wie Beschaffenheit der Straße, Wetterbedingungen, Reifentemperatur, Zustand der Bremsen, Außentemperatur und früherem Fahrverhalten abhänge.