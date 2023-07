Tesla Bot Optimus steht jetzt in ersten Tesla Stores

Tesla stellt seinen humanoiden Roboter Optimus jetzt in diversen Stores in Nordamerika aus. In New York City sieht man ihn bereits hinter einer Absperrung. Denn der humanoide Roboter soll in den Stores nicht etwa Menschen bedienen (soweit ist er noch nicht), sondern dient lediglich dazu, die Verkäufe anzukurbeln durch seine pure Präsenz. Das berichtet Electrek.

Publikumsliebling und großer Anziehungspunkt

Auf diese Idee ist Tesla gekommen, nachdem der US-Auto-Konzern von Elon Musk bemerkt hatte, dass der humanoide Roboter auf Konferenzen und Expos eine wahre Attraktion und ein Publikumsliebling ist, der viele Menschen anzieht. Auch in China kam der humanoide Roboter gut an, zuletzt etwa bei einer großen KI-Messe in Shanghai. Deshalb will Tesla diese damit nicht nur in den USA, sondern auch in China so prominent aufstellen, dass mehr Menschen in die Stores kommen und dann eventuell auch was kaufen.



Der Tesla Optimus, der in Manhattan (USA) im Store steht, ist einer der Prototypen. Früher oder später soll der Optimus aber auch eine aktive Funktion bekommen, und zwar etwa in den Produktionshallen von Tesla. Der Optimus soll aber auch verkauft werden, ein Datum für den Verkaufsstart gibt es allerdings noch keines. Laut Musk soll der Roboter weniger als 20.000 US-Dollar kosten.