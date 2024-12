Mitmachen und Küchenmaschine von Kenwood gewinnen

Die Kenwood Go Collection bringt Farbe in die Küche und ist platzsparend, ohne dass du auf Leistung verzichten musst!

Die Kenwood Go Küchenmaschine beeindruckt sie durch ihre Fähigkeit, den Teig für bis zu 48 Cupcakes, zwei mittelgroße Brote, Pizza für vier Personen oder sogar eine zweistöckige Torte mühelos zuzubereiten. Trotz ihrer starken Leistung bleibt sie mit einer Höhe von nur 30 cm kompakt genug, um in jeden Schrank oder jede Schublade zu passen.

Ihr robustes Metallgehäuse, die 4-Liter-Edelstahlschüssel und Details wie der drehbare Spritzschutz machen sie zu einem echten Allrounder für jede noch so kleine Küche. Außerdem erfolgt die Bedienung der Kenwood Go Küchenmaschinen erstmal von vorne, anstatt von der Seite – damit ist das Modell noch platzsparender und einfacher in der Handhabung.