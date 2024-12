Spotify-Jahrescharts: Das sind die meistgehörten Künstler und Songs

Die Musik von Taylor Swift ist dieses Jahr bei Spotify international am meisten gestreamt worden. Das gab der Musik-Streaminganbieter in seinem Jahresrückblick Wrapped bekannt. Demnach hat die US-Amerikanerin knapp 90,4 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer. Swift hat 2024 ihr elftes Studioalbum herausgebracht. "The Tortured Poets Department: The Anthology" war das global meistgestreamte Album des Jahres.

Das meistgestreamte Lied international war Sabrina Carpenters Hit "Espresso". Dahinter folgen "Beautiful Things" von Benson Boone, "Birds of a Feather" von Billie Eilish, "Gata Only" des chilenischen Sängers FloyyMenor und "Lose Control" des US-Amerikaners Teddy Swims. Nach Swift stammen die auf Spotify international beliebtesten Alben von Billie Eilish ("Hit Me Hard and Soft"), Sabrina Carpenter ("Short n' Sweet"), Karol G ("Mañana será bonito") und Ariana Grande ("eternal sunshine").