YouTube stellt Trending-Seite ein

Welche Videos auf YouTube viral gehen, sieht man aktuell in der Sektion namens "Trends". Diese wird aber bald verschwinden, wie YouTube in einem Blogpost ankündigt.

Ein Grund dafür ist, dass weniger Menschen die Trending-Seite besuchen. Auch die Trending-Now-Liste soll entfernt werden, Alternativen sollen kommen.

➤ Mehr lesen: Wie YouTube jetzt gegen nervige KI-Videos vorgeht

Fokus auf YouTube Charts

“In den nächsten Wochen” sollen die Trending-Seite und die Trending Now Liste entfernt werden, heißt es von YouTube. Damit man aber keine Video-Trends oder virale Videos verpasst, soll YouTube Charts ausgebaut werden.

Dabei handelt es sich um eine eigene Seite, auf der jene Videos aufgelistet werden, die am besten bei den Zuseherinnen und Zusehern ankommen. Man kann dabei verschiedene Kategorien auswählen, wie Musikvideos, Songs, Künstler und Shorts Songs. YouTube hat aber angekündigt, dass weitere Kategorien folgen werden. Die Gaming-Explore-Seite soll darüber hinaus bestehen bleiben, um keine Trends in diesem Bereich zu verpassen, hebt YouTube hervor.

➤ Mehr lesen: YouTube hebt Mindestalter für Livestreams auf 16 Jahre an

Viele Fangemeinden

Die Nutzerinnen und Nutzer sollen darüber hinaus die personalisierten Empfehlungen nutzen, um neue Videos zu entdecken. Nicht-personalisierte-Empfehlungen soll es weiterhin im Explore-Menü, auf den Creator-Channels oder im Feed geben. Ein Grund für die Entscheidung ist auch, dass es damals, als die Trending-Seite im Jahr 2015 veröffentlicht wurde, einfacher war, Trends zu bestimmen.

➤ Mehr lesen: Lange Ladezeiten auf YouTube? Das könnte der Grund sein

“Heute bestehen die Trends aus vielen Videos, die von vielen Fangemeinden erstellt wurden, und es gibt mehr Mikrotrends als je zuvor, die von verschiedenen Gemeinschaften genutzt werden”, heißt es in dem Blogpost. Weil Menschen heute an vielen verschiedenen Stellen von Trends erfahren, wie beispielsweise durch Empfehlungen oder YouTube Shorts, sei die Beliebtheit der Trending-Seite in den vergangenen 5 Jahren zurückgegangen. Für Creators, die nach Inspiration für neue Videos suchen, wird es weiterhin den Inspiration Tab geben, der aber nur im YouTube Studio verfügbar ist.