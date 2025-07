Wie YouTube jetzt gegen nervige KI-Videos vorgeht

Deshalb wird YouTube seine Richtlinien für das YouTube-Partnerprogramm aktualisieren. Darin soll besser erklärt werden, mit welchen Inhalten Creator Geld verdienen können. Techcrunch hat bereits Dokumente entdeckt, die darauf hinweisen, was sich ändern wird.

Noch sind die vollständigen Richtlinien nicht online. In dem Hilfsdokument wird aber erklärt, dass Creator nur mehr Geld für Inhalte bekommen sollen, wenn diese “original” und “authentisch” sind.

Nur eine kleine Änderung

Mittlerweile hat auch YouTube sich zu den bevorstehenden Änderungen geäußert. Das Unternehmen will seine Richtlinien so anpassen, dass massenproduzierte Inhalte besser erkannt werden können. Laut Rene Ritchie, dem YouTube Head of Editorial and Creator Liaison, soll es sich dabei um ein kleines Update handeln.