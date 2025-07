Mysteriöse getarnte Panzer rollen durch Peking

Panzer mit Kastenaufsätzen, die nachts auf einer gesperrten Straße gesichtet wurden, sorgen für Spekulationen. Was ist dort versteckt?

Was sich unter dieser Verkleidung verbirgt, ist bislang ein Rätsel. Es wird spekuliert, dass der Aufbau als Sichtschutz dient, weil sich darunter neue Militärfahrzeuge befinden, die erst zu einem späteren Zeitpunkt offiziell präsentiert werden sollen.

Derzeit kursieren Aufnahmen von ungewöhnlichen Panzern in sozialen Netzwerken , die in der chinesischen Hauptstadt Peking aufgenommen wurden. Jeder dieser Panzer ist von einem riesigen, kastenartigen Aufbau bedeckt.

Die Aufnahmen der mysteriösen Militärfahrzeuge stammen aus dem chinesischen Netzwerk Xiaohongshu. Dort seien sie allerdings nach kurzer Zeit wieder entfernt worden, berichtet TWZ. Von wann die Aufnahmen stammen, ist nicht bekannt.

Tian’anmen-Platz

Zum Aufnahmeort gibt es jedoch Hinweise: Man nimmt an, dass die Videos von den mysteriösen Panzern in der Nähe des Tian’anmen-Platzes aufgenommen wurden, wo häufiger Militärparaden stattfinden.

Das spricht für die Theorie, dass bei einer Parade neue Fahrzeuge, bzw. neue Varianten bekannter Panzer, der Öffentlichkeit erstmals präsentiert werden sollen. Insgesamt dürften mindestens 4 der Kettenfahrzeuge mitten in der Nacht auf dem abgesperrten Straßenabschnitt aufgetaucht sein.

Lkw-Eskorte

Die mysteriösen Kettenfahrzeuge werden jeweils von einem normalen Lkw eskortiert. Es wird vermutet, dass die Lkw zusätzlich die Sicht auf die Panzer einschränken sollen. Sie könnten aber auch mitfahren, um den Panzerfahrern Anweisungen zu geben oder die Straße für die Fahrt besser auszuleuchten. Denn durch die Verkleidung sind auch die Scheinwerfer der Fahrzeuge verdeckt.

Da die kastenartigen blau lackierten Verkleidungen auf den Panzern sehr groß sind, lässt sich kaum sagen, was darunter verborgen ist. Die Aufsätze haben zudem jeweils eine Art Gummirock am unteren Rand, wohl um neugierige Blicke von unten fernzuhalten.

Wegen dieser Verkleidung kann man auch nicht eindeutig erkennen, ob die Fahrzeuge darunter Räder oder Ketten haben. Das laute Brummen der Panzer lässt jedoch darauf schließen, dass das Fahrzeug einen Kettenantrieb hat. Dies erinnert nämlich an die Geräusche, die man von Militärparaden von vorbeifahrenden Panzern kennt.

Sichtschutz

Außerdem ist durch eine kleine Öffnung im Kasten Licht zu sehen. Ein Teil des Innenraumes muss deshalb beleuchtet sein. Das ist ungewöhnlich, da Panzer sonst nur sehr spärlich beleuchtet sind. Auch das spricht dafür, dass das blaue Gerüst nur eine Verkleidung ist und nicht tatsächlich ein sehr seltsam aussehendes, neues Fahrzeug der chinesischen Armee.

Jedenfalls wäre es nicht neu, dass China versucht Prototypen von neuen Panzern zumindest ein bisschen geheimzuhalten. So wurde etwa kürzlich ein teilweise abgedeckter Type 05 Schwimmpanzer auf der Straße entdeckt. Auch am Strand wurde so einer fotografiert - samt einem "Fotografieren verboten"-Schild.

