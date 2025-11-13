MacBook-Update verwandelt Bildschirm in Ringlicht

Spätestens seit den gefühlt unendlichen Videocalls der Covid-Lockdowns ist allseits bekannt: Webcam-Aufnahmen sind nicht unbedingt schmeichelhaft. Ein häufiger Grund dafür ist die mangelhafte Beleuchtungssituation am Arbeitsplatz.

Ein Ringlicht, wie es auch für Selfie-Videos genutzt wird, schafft da Abhilfe. Doch vor allem für Menschen, die viel unterwegs arbeiten und nicht noch ein Gerät mit sich herumschleppen wollen, ist das keine Lösung. Apple wartet nun mit einer neuen Idee auf: Einfach den MacBook-Bildschirm zum Ringlicht machen.

Ringlicht passt sich an Situation an

Wie Engadget berichtet, enthält die Entwickler-Betaversion von macOS Tahoe 26.2 eine Art virtuelles Ringlicht. Die Funktion namens „Edge Light“ erleuchtet einen Streifen entlang der Bildschirmkanten.

Das Edge Light kann an die Helligkeit der Umgebungsbeleuchtung angepasst werden, auch die Lichtfarbe lässt sich einstellen. Außerdem erkennt die „Neural Engine“ von Apple laufend, wo sich das Gesicht befindet, um das virtuelle Ringlicht passend zu positionieren, heißt es bei Engadget.