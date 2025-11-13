97 Prozent können KI-Musik nicht von menschlicher unterscheiden

Die Hälfte der Befragten findet das problematisch, wie eine neue Marktforschungsstudie zeigt.

Erst Anfang der Woche war „Walk my Walk“, ein vollständig KI-generierter Song des KI-generierten Countrysängers „Breaking Rust“ in den Schlagzeilen: Er stand in der Kategorie "Country Digital Song Sales" an der Spitze der US-amerikanischen Billboard-Charts. Schon vergangenen Sommer hatte es „Verknallt in einen Talahon“ in die deutschen Charts geschafft, den Text hatte aber der menschliche Produzent geschrieben, wie der WDR berichtet.

Zu erkennen, ob man einem Bot zuhört oder doch einer menschlichen Band, wird dabei immer schwieriger. Das belegt eine neue Studie der französischen Streamingplattform Deezer und des Marktforschungsunternehmen Ipsos.

9000 Menschen in 8 Ländern befragt

Demnach können 97 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer KI-generierte Songs nicht von solchen unterscheiden, die von Menschen geschaffen wurden. Insgesamt wurden 9000 Menschen aus 8 Ländern – USA, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Deutschland und Japan – befragt, 6791 davon nutzen Streaming-Services.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen 3 Songs zum Anhören, 2 davon waren KI-generiert, einer „echt“. Mehr als die Hälfte fühlte sich unwohl damit, den Unterschied nicht erkennen zu können.

Wunsch nach Kennzeichnung KI-generierter Songs

80 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, Musik zu kennzeichnen, wenn sie vollständig von einem KI-System generiert wurde. Etwa 70 Prozent waren der Meinung, dass KI-Musik die Existenzgrundlage echter Musikerinnen und Musiker gefährden könnte und KI-Artists weniger Geld von Streaming-Plattformen bekommen sollten.