KI-generierter Song stürmt an die Spitze der US-Charts

So sieht ein Cowboy-Country-Sänger aus, wenn ihn die KI generiert.

Der KI-Cowboy Breaking Rust erfreut sich großer Beliebtheit und wird auf Spotify millionenfach gestreamt.

Wenn man kein Fan von einem bestimmten Genre ist, kann man schnell behaupten, dass beispielsweise alle Country-Songs gleich klingen. Bei manchen Artists lässt sich das auch schwer abstreiten - etwa beim KI-Cowboy namens "Breaking Rust". Vielleicht liegt es auch daran, dass der Country-Sänger eben gar kein echter Mensch ist. Musik und Gesang von Breaking Rust sind nämlich komplett von einer Künstlichen Intelligenz generiert. All das tut dem Erfolg des KI-Projekts aber keinen Abbruch. Im Gegenteil: Breaking Rust steht mit dem Song "Walk My Walk" derzeit an der Spitze der US-Billboard-Charts in der Kategorie "Country Digital Song Sales".

Alles KI Schon zuvor war es dem AI-Artist gelungen, mit dem Song "Livin' On Borrowed Time" auf Platz 5 derselben Billboard-Kategorie zu kommen. Auf Spotify hat der Track mehr als 4,1 Millionen Streams, der aktuelle Song kommt auf rund 3 Millionen Streams. Monatlich weist Spotify dem KI-Country-Sänger mehr als 2 Millionen Hörer aus. Auf Instagram hat Breaking Rust mehr als 37.000 Follower. Wie seine Songs, sind die dortigen Videos auch von einer KI erstellt. Und wenn man sich die Kommentare durchliest, drängt sich die Frage auf, ob die nicht auch teilweise von KI-gesteuerten Bots stammen.

Fragwürdige Chart-Platzierung "Das Internet ist kaputt", heißt es daher in einem Posting auf Reddit, bezugnehmend auf den KI-Chartstürmer. Gleichzeitig wird dort darauf hingewiesen, dass die Billboard-Kategorie "Country Digital Song Sales" eine tote Kategorie sei, die keinerlei Aussagekraft habe. In diesem Zusammenhang wird sogar gemutmaßt, dass die Personen hinter dem KI-Projekt ein paar hundert Dollar in die Hand genommen haben und sich die Chart-Platzierung und die damit einhergehende mediale Aufmerksamkeit selber erkauft haben. Beziehungsweise könnten die iTunes-Käufe wiederum von einem AI-Tool durchgeführt worden sein.

