Mysteriöse Band mit hunderttausenden Hörern soll nur KI-generiert sein

Der Sound von The Velvet Sundown erinnert an die Rockmusik der 70er Jahren von Gruppen wie Steely Dan oder Fleetwood Mac. Auf Spotify kommt die Musik der neuen Band offenbar gut an: Obwohl es The Velvet Sundown erst seit weniger als einem Monat gibt, hat sie dort bereits über 400.000 Hörerinnen und Hörer.

Auf Reddit diskutierten deshalb mehrere Musikinteressierte darüber, wer hinter dem neuen Musikprojekt steckt, das im Juni bereits 2 Alben namens „Floating On Echoes“ und „Dust and Silence“ veröffentlicht hat. Aufmerksam wurden sie auf die neue Band durch Playlists, in denen wöchentlich neue musikalische Highlights vorgestellt werden.

Band-Bio klingt nach ChatGPT

Zunächst konnten sie aber nur wenig Infos zur neuen Band finden, die in ihrer Beschreibung auf Spotify nur wenig über sich verrät. Dort steht nur, dass sie 4 Mitglieder hat und aus dem „Sänger und Mellotron-Zauberer Gabe Farrow, dem Gitarrist Lennie West, dem Bassist und Synthesizer-Alchemist Milo Rains sowie dem freigeistigen Perkussionisten Orion ‚Rio‘ Del Mar“ besteht und sie „filmischen Alt-Pop und verträumten analogen Soul“ spielen.

Wie ein Poster auf Reddit bemerkte, klingt diese Beschreibung so, als wäre sie von ChatGPT verfasst worden. Er spekuliert, dass Spotify die Band absichtlich stark bewirbt: „Eine Frau auf TikTok sagte, es war der erste Song in ihrer Discover Weekly. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieser Inhalt von Spotify selbst gepusht wird, um die Beträge, die sie den Künstlern zahlen, weiter zu minimieren“, so der Redditor.