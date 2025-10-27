OpenAI plant ChatGPT für Musik

Wann das Tool zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht bekannt.

Ein paar Worte reichen und ChatGPT spuckt ein Lied aus. Das könnte bald möglich sein, denn OpenAI arbeitet an einem ChatGPT-artigen Tool, mit dem man Musik selbst erstellen kann, berichtet The Information. Dafür brauche es nur einen kurzen Prompt und man erhält den entsprechenden Song oder Sound - zumindest ist das der Plan.

Die erstellte Musik könne dann genutzt werden, um sie zu bestehenden Videos hinzuzufügen. Wann das Tool zur Verfügung stehen wird, ist noch nicht bekannt.

KI-Musik sorgt für Kritik

Mittlerweile tauchen auf Plattformen wie Spotify immer mehr Lieder auf, die von KI generiert wurden. Das sorgt für Kritik, weil befürchtet wird, dass die KI-Musik echte Künstlerinnen und Künstler verdrängen könnte. Außerdem stellt sich die Frage des Urheberrechts, da die KI-generierten Lieder auf eine Trainingsdatenbank angewiesen sind, die aus Werken von echten Menschen besteht.

OpenAI will deshalb mit Studierenden der renommierten Musikschule Juilliard School zusammenarbeiten. Sie sollen die Trainingsdaten liefern. Konkurrenzprodukte erstellen Unternehmen wie Suno. Diese wurden jedoch wegen Urheberrechtsverletzung verklagt, wie die TechTimes berichtet hat.