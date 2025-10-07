ChatGPT kann jetzt Apps wie Spotify oder Booking.com bedienen

Künftig können Flüge und Unterkünfte über ChatGPT gebucht werden. Auch Playlists lassen sich erstellen.

Der KI-Chatbot von OpenAI hat sich längst einen Namen gemacht, als Schreibhilfe, Wissensmaschine und Bürokraft. Wer beispielsweise einen Brief für einen Makler formulieren will, um einen Termin für Wohnungsbesichtigung zu bekommen, kann auf die Kreativität von ChatGPT zurückgreifen.

Nun geht OpenAI den logischen Schritt weiter und lässt ChatGPT überhaupt gleich den Termin beim Makler fixieren. Dafür wird der KI-Chatbot mit der Zillow-App verschränkt, die auf den US-Wohnungsmarkt spezialisiert ist.

Diese Anbindung an eine App ist nicht auf Zillow beschränkt. Auch Booking.com, Expedia, Canva und andere Services werden direkt mit ChatGPT verknüpft. Weitere Dienste wie Uber und Tripadvisor sollen folgen.

➤ Mehr lesen: Menschen fangen an, wie ChatGPT zu sprechen