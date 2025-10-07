ChatGPT kann jetzt Apps wie Spotify oder Booking.com bedienen
Der KI-Chatbot von OpenAI hat sich längst einen Namen gemacht, als Schreibhilfe, Wissensmaschine und Bürokraft. Wer beispielsweise einen Brief für einen Makler formulieren will, um einen Termin für Wohnungsbesichtigung zu bekommen, kann auf die Kreativität von ChatGPT zurückgreifen.
Nun geht OpenAI den logischen Schritt weiter und lässt ChatGPT überhaupt gleich den Termin beim Makler fixieren. Dafür wird der KI-Chatbot mit der Zillow-App verschränkt, die auf den US-Wohnungsmarkt spezialisiert ist.
Diese Anbindung an eine App ist nicht auf Zillow beschränkt. Auch Booking.com, Expedia, Canva und andere Services werden direkt mit ChatGPT verknüpft. Weitere Dienste wie Uber und Tripadvisor sollen folgen.
Flüge buchen, Playlists erstellen
So wird es künftig möglich sein, dass die KI eine Playlist für Spotify erstellt und die Tracks umgehend beim Streaming-Anbieter abrufbar sind. Bei Booking.com und Expedia wird man direkt über ChatGPT seine Flüge und Unterkünfte buchen können. Und bei Canva lassen sich Grafiken und Bilder über die ChatGPT-Oberfläche erstellen und bearbeiten.
ChatGPT-Nutzerinnen und -Nutzer aus der EU werden die neue Funktion vorerst nicht verwenden können. Die Anbindung an Apps ist nur außerhalb der Europäischen Union verfügbar. OpenAI hat allerdings angekündigt, dass das Feature bald auch in die EU kommen soll.
