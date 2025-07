Fliegendes Boot: US-Armee streicht ambitionierten Liberty Lifter

Die Gründe für die Aufgabe des Projekts wurden nicht genannt. Es dürfte allerdings mit den Einsparungen zu tun haben, die in den Budgets der US-Streitkräfte vorgesehen sind. So sollen Geldmittel für die Entwicklung des Stealth-Fighters F-47 freigespielt werden. Dieser "Superflieger" liegt US-Präsident Trump besonders am Herzen.

Luftpolster hebt Liberty Lifter

Es wäre ein sogenanntes Bodeneffektfahrzeug geworden, das Eigenschaften von Flugzeugen und Booten verbindet. Daher nennt man diese Vehikel umgangssprachlich auch fliegende Boote. Sie fliegen nur ein wenige Meter über der Wasseroberfläche.

Dabei machen sich den sogenannten Bodeneffekt zunutze: Unter den Tragflächen und dem Flugzeugrumpf entsteht ein Luftpolster, weil die Luft zwischen den Flugzeugteilen und dem Boden zusammengedrückt wird. Dieses Polster rollt wie eine Walze mit der Maschine und drückt gleichzeitig von unten auf die Flügel, wodurch der Auftrieb verstärkt wird.