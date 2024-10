Revolutionäres Stealth-Transportflugzeug startet und landet senkrecht

B-2 Bomber trifft C-130 Hercules: Aurora zeigt ein Flugzeug, das unbemerkt in umkämpftes Gebiet eindringen und dort vertikal landen kann.

Das Konzept wirkt wie aus einem Science-Fiction-Film. Auf den ersten Blick erinnert das Stealth-Flugzeug an einen B-2 Spirit Bomber .

Diese Vision kommt von Aurora Flight Sciences , das zu Boeing gehört. Aurora nennt es „eine revolutionäre Lösung für Lufttransporte im umkämpften Gebiet“. Einen offiziellen Namen hat das Flugzeug noch nicht, es wird lediglich als X-Plane bezeichnet, also als experimentelles Flugzeug.

Allerdings wirft das Fluggerät keine Atombomben oder Marschflugkörper ab, sondern setzt senkrecht zur Landung an. Am Boden lässt es Spezialtruppen aussteigen und hebt dann wieder ab – unbemerkt vom Radar der feindlichen Luftabwehr, dank seinen Tarnkappeneigenschaften .

Es befindet sich schon seit einigen Jahren in Entwicklung und gehört zum SPRINT -Programm. Dieses wurde von der DARPA , der Forschungsabteilung des Pentagon, ins Leben gerufen, um Fluggeräte zu entwickeln, die keine klassische Landebahn benötigen. Wenn Auroras X-Plane tatsächlich gebaut wird, wird es eine neue Kategorie von Fluggerät sein.

Auch das geplante Nachfolgemodell, Bell V-280 Valor , hat keine Tarnkappenfähigkeiten. Der V-280 soll ab 2031 in Dienst gestellt werden.

Das aktuelle Konzept sieht 4 Gebläse in den Flügeln vor – je 2 links und 2 rechts. Bei einem älteren Konzept hatte das X-Plane noch ein Leitwerk, bei der jetzt gezeigten Variante fehlt es. Auch das sorgt dafür, dass die Maschine stark an den B-2-Bomber erinnert. Dafür sieht das aktuelle Design etwas mehr abgerundet aus. Bei einer 2023 veröffentlichten Grafik hatte das X-Plane noch einen spitzen „Schnabel“.

Um die Kombination aus Stealth, Senkrechtstarter, effizienten Horizontalflug, hoher Fluggeschwindigkeit und hoher Tragekapazität zu ermöglichen, setzt Aurora auf ein Fan-in-Wing-Design (FIW) . Dabei sind Gebläse , die beim Senkrechtstarten und -landen für den Auftrieb sorgen, direkt in den Flügeln integriert.

Das hat den Vorteil, dass es bei geöffneten Klappen weniger Luftwiderstand gibt. Das sollte helfen, den Übergang in den Vertikalflug flüssiger zu machen. Außerdem gibt es so weniger Angriffsfläche für Seitenwinde, die das X-Plane beim Landen stören könnten.

Interessant ist, dass die Abdeckungen für die Gebläse in den Flügeln jetzt anders aussehen. Diese sind wichtig, um die Stealth- und aerodynamischen Eigenschaften beim Horizontalflug beizubehalten. Beim alten Design waren die Abdeckungen 2-teilig , beim Neuen bestehen sie aus mehreren Elementen.

Das X-Plane soll eine Flügelspannweite von 40 Metern haben (B-2-Bomber: 52 Meter). Der Frachtraum soll 12 Meter lang sein. Das entspricht in etwa der Standard-Variante der C-130 Hercules , die als der Gold-Standard für militärische Transportflugzeuge gilt.

Sollte der Frachtraum nicht nur gleich lang, sondern auch gleich breit und hoch wie bei der C-130 sein, könnte das X-Plane sogar Fahrzeuge transportieren, wie etwa gepanzerte Geländewagen. Auch ein HIMARS-Raketenwerfer passt in eine C-130 und damit vielleicht in das X-Plane.

Die Einsatzmöglichkeiten für so ein Stealth-Transportflugzeug wären zahlreich. So könnten Truppen in Gebieten, bei denen die USA nicht die Lufthoheit haben, mit Munition und Ausrüstung versorgt werden. Verletzte Soldaten könnten evakuiert werden. Man könnte Spezialeinsatzkräfte hinter feindlichen Linien absetzen und nach ihrer Mission wieder abholen.

Material könnte zu beschädigten Flugfeldern gebracht werden, um die Landebahn zu reparieren oder zu Vorposten, die durch Beschuss beschädigt wurden. Aufgrund der Senkrechtstartfähigkeiten könnte das X-Plane zudem für die Katastrophenhilfe eingesetzt werden – etwa wenn nach Erdbeben oder Überflutungen Städte und Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten sind.

➤ Mehr lesen: C-390M: Das ist der Hercules-Nachfolger des Bundesheeres

Aurora Demonstrator: Eine Stealth-Transportdrohne

Im nächsten Schritt wird Aurora einen Demonstrator bauen. Damit wird die Umsetzbarkeit der Technologie und des Designs vorgeführt. Der Demonstrator wird, im Gegensatz zum X-Plane, unbemannt sein, ist also eine Drohne.