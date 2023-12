US-Armee will Nachfolger für V-22 Osprey, der 300 km/h schneller fliegt

Anstatt 500 km/h will man zwischen 740 und 840 km/h schnell fliegen. Dafür ist man offen für neue Konzepte.

Am SPRINT-Programm beteiligt sind die Unternehmen Aurora Flight Sciences, Bell Textron, Northrop Grumman und Piasecki Aircraft Corp. Der Gesamtwert der Verträge mit den 4 Unternehmen, der nur die Anfangsphase abdecken soll, beläuft sich auf 15 bis 20 Millionen Dollar. Bis zum Frühjahr 2027 soll eines dieser Unternehmen einen Prototyp seines Flugzeugs bauen und den ersten Flug durchführen.

Das US-Verteidigungsministerium arbeitet mit 4 Unternehmen an der Entwicklung eines experimentellen, senkrecht startenden und landenden Flugzeugs, das die V-22 Osprey ersetzen soll. Das Flugzeug soll dort zum Einsatz kommen, wo es keine traditionellen Landebahnen gibt. Der passende Projektname SPRINT steht für "Speed and Runway Independent Technologies".

Die V-22 Osprey wird von 2 schwenkbaren Rolls-Royce T406-Wellenturbinentriebwerken angetrieben, die jeweils eine Leistung von 6.000 PS haben. Ein Problem bei den Triebwerken war ihr Neigung zum Abwürgen. Zwischen 2003 und Oktober 2016 wurden 68 Vorfälle gemeldet, die jedoch nach der Einführung einer überarbeiteten Motorversion zurückgegangen sind.

Laut Higgins muss der Osprey-Nachfolger auch in der Lage sein, stabil in der Luft zu schweben und zwischen Schwebeflug und Vorwärtsflug zu wechseln. Ansonsten wurden den Unternehmen viele Freiheiten eingeräumt. So können diese etwa entscheiden, ob das Flugzeug mit oder ohne Besatzung fliegen soll, und ob es autonom oder halbautonom unterwegs ist.