Nach tödlichem Unfall: V-22 Ospreys dürfen nicht mehr abheben

Bereits zum 3. Mal in den vergangenen 16 Monaten dürfen V-22-Osprey-Flugzeuge nicht mehr abheben. Der Grund dafür ist ein Unfall, der sich unweit einer japanischen Insel ereignete. Das Kipprotor-Flugzeug wird von der US Air Force, der US Navy, den US Marines und auch von japanischen Streitkräften als Transportflugzeuge eingesetzt.