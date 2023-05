US-Militär kauft keine V-22-Osprey-Transportflugzeuge mehr

Das US-Militär kauft keine V22-Osprey-Maschinen mehr, mit denen ihre Truppen um die Welt befördert wurden. Ausgemustert werden die Transportflugzeuge zwar nicht - genau genommen sollen sie die nächsten Jahrzehnte weiterfliegen - es werden aber keine neuen V-22 Ospreys eingekauft, berichtet Business Insider. Es seien schlichtweg keine weiteren erforderlich, heißt es.

Der Einsatz des Flugzeugs geht auf das Projekt Joint Services Advanced Vertical Lift Airfcraft aus den frühen 1980er Jahren zurück. Ziel des Projekts war es damals, ein Flugzeug zu entwickeln, das mit der Geschwindigkeit, Ausdauer und Betriebsobergrenze eines Starrflüglers fliegen kann. Zusätzlich sollte es die Fähigkeit besitzen, vertikal starten und landen zu können.

600.000 Flugstunden absolviert

Das Programm sah sich im Laufe der Zeit mit zahlreichen Rückschlägen konfrontiert, darunter mehrere tödliche Unfälle. In den 1990er Jahren wurden die Entwicklungsarbeiten an der Maschine fortgesetzt. 1999 wurde das erste Transportflugzeug dieser Art von den US-Marines dann in Betrieb genommen. Bis heute hat das Flugzeug allerdings mit technischen Fehlern zu kämpfen.