Russischer Kampfjet fängt polnisches Flugzeug ab

Polens Grenzschutz hat am Sonntag berichtet, dass eines ihrer Flugzeuge von einem russischen Kampfjet abgefangen wurde. Der russische Suchoi Su-35 führte demnach ein aggressives und gefährliches Manöver in der Nähe der polnischen Let L-410 über dem Schwarzen Meer durch. Der Jet näherte sich der Turboprop laut polnischen Angaben auf bis zu 5 Meter.

Als Konsequenz geriet die L-410 in schwere Turbulenzen. Die Besatzung verlor kurzzeitig die Kontrolle über die Maschine, die daraufhin ihre Flughöhe reduzieren musste. Anschließend gelang es aber, die Maschine wieder zu stabilisieren und in weiterer Folge sicher zu landen.