Videos zeigen, wie russische MiG-31 Feuer fängt und in See stürzt

Ein russischer MiG-31-Abfangjäger stürzte am Mittwoch an der Grenze zu Finnland spektakulär ab. Das Flugzeug, das sich auf einem Trainingsflug befand, fing in der Luft Feuer und stürzte danach in einen See. Die beiden Piloten konnten sich rechtzeitig mit dem Schleudersitz retten und überstanden den Vorfall unverletzt. Sie wurden von einem Rettungshubschrauber geborgen, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet.

In Online-Netzwerken wurden zahlreiche Videos von dem Vorfall veröffentlicht: