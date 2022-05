NATO F-35 fängt russische Kampfflugzeuge an norwegischer Grenze ab

Ein Bild der norwegischen Luftwaffe zeigt eine F-35 am Heck der russischen MiG-31.

Wie die norwegische Luftwaffe auf Twitter bekannt gibt, wurden am Samstag 2 russische Flugzeuge identifiziert und abgefangen. Es handelte sich um eine Mikojan MiG-31 alias "Foxhound" und eine Sukhoi Su-24 "Fencer", die sich im äußersten Norden des Landes befanden.

Laut Airlive wurden seitens der NATO F-35-Kampfjets in den Einsatz geschickt, nachdem die norwegische Radarkontrollstation CRC Sørreisa die Flugmaschinen meldete. Laut dem Tweet flogen die russischen Flieger bis zur Norwegischen See, bevor sie in den Osten zurückkehrten.