Neuer NGAD-Kampfjet der USA soll hunderte Millionen Dollar kosten

Die US-Luftwaffe arbeitet an einem neuen Hightech-Jet, der in einem Geschwader mit unbemannten Kampfdrohnen operieren soll.

Im Auftrag der U.S. Air Force wird an der Entwicklung eines neuen Hightech-Kampfjets gearbeitet. Dieser soll den "Next Generation Air Dominance"-Jet (NGAD) darstellen und der Nachfolger der F-22 beziehungsweise der F-35 werden.

Schon bei der Lockheed Martin F-35 Lightning II standen sowohl die hohen Entwicklungskosten als auch der hohe Preis von 80 Millionen Dollar pro Flieger in der Kritik. Also wollte man vom House Armed Services Committee eine Antwort auf die zu erwartenden Kosten des NGAD-Jets haben.

Demnach wird das Projekt wohl das weitaus teuerste Kampfjet-Programm, das die USA je hatte. Ein einziger NGAD-Jet soll voraussichtlich hunderte Millionen Dollar kosten, heißt es vom United States Secretary of the Air Force Frank Kendall.