Video: Österreichischer Eurofighter fängt israelische Boeing 777 ab

Nun ist ein Video aufgetaucht, das ein Fluggast der Boeing 777 aufgenommen hat. Es zeigt einen Eurofighter des Bundesheeres, wie er sich der Passagiermaschine in einer Flughöhe von rund 11.300 Metern nähert.

Am Montag gab es einen Alarmstart für die Eurofighter des Bundesheeres. Weil bei einer israelischen Passagiermaschine der Funkkontakt abgebrochen ist, mussten 2 österreichische Kampfjets aufsteigen.

Sichtkontakt in 12 Minuten hergestellt

Die Boeing 777 von El Al ist in Amsterdam gestartet und war in Richtung Tel Aviv unterwegs. Die Maschine konnte schließlich ohne weitere Probleme am Flughafen Ben Gurion aufsetzen. Warum die Funkverbindung abgebrochen ist, ist derzeit noch unklar.

Der Fehler in der Kommunikation ist der deutschen Flugverkehrskontrolle um 13:08 Uhr erstmals aufgefallen, als sie den Flug an die österreichische Flugsicherung übergeben wollten. Um 13:20 Uhr konnten die Eurofighter bereits Sichtkontakt mit dem Cockpit der El-Al-Maschine herstellen.