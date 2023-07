Dieses futuristische Passagierflugzeug soll 2030 abheben

Neu ist das Konzept nicht. Durchgesetzt hat es sich allerdings bisweilen auch nicht. Doch in Zukunft könnte dem Blended-Wing-Design im Luftfahrtsektor eine bedeutende Rolle zukommen.

Beim Blended-Wing-Design gehen die Flügel quasi nahtlos in den Flugzeugrumpf über, sodass auch der Rumpf für den Auftrieb mitverantwortlich ist. Nachteile der Nurflügler sind der geringere Auftrieb bei langsamen Geschwindigkeiten und Einbußen bei der Flugstabilität.

JetZero sieht zahlreiche Vorteile

Jedenfalls möchte JetZero sein Blended-Wing-Flugzeug zu 100 Prozent für alle möglichen SAF-Treibstoffe (Sustainable Aviation Fuel) kompatibel machen. Die Tragflächen beziehungsweise der Rumpf würden auch genug Platz bieten, um ausreichend Wasserstoff als Treibstoff speichern zu können.

Weil eine solche Blended-Wing-Maschine quasi aus einem Guss besteht, könnte der Z5 deutlich stabiler gebaut werden. Das würde wiederum bedeuten, dass das Flugzeug einem höheren Druck standhalten könnte und eine Reiseflughöhe von rund 45.000 Fuß (13.700 Meter) erlauben könnte.

In einer solchen Höhe wäre der Luftwiderstand noch geringer, was der Treibstoffeffizienz zugutekommen würde. Außerdem würden Turbulenzen in diesen Luftschichten weniger häufig auftreten.