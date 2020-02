Airbus zeigt neues futuristisches Passagierflugzeug

Bis zu 20 Prozent weniger Treibstoffverbrauch verspricht sich Airbus mit einem neuen Flugzeugdesign. Auf einer Luftfahrtmesse in Singapur stellte der Hersteller das Konzept für MAVERIC (kurz für Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls) vor.

Das noch sehr kleine Modell mit 2 Metern Länge und 3,2 Metern Breite und einer Oberfläche von 2,25 Quadratmetern ist ein Blended Wing Body (BWB) – eine Mischung aus traditionellem Flugzeug und Nurflügler, berichtet Golem.de.