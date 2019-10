Das experimentelle E-Flugzeug der NASA ist bereit zum Abheben

Das erste Mal seit gut zwanzig Jahren wird ein X-Plane der NASA abheben. Das experimentelle Flugzeug X-57 Maxwell wurde von der US-Raumfahrtbehörde entwickelt, um elektrische Antriebe in der Luftfahrt zu testen.

Das X-57 Maxwell ist im NASAs Armstrong Flight Research Center in Kalifornien angekommen, teilt die Behörde in einer Aussendung mit. Zunächst werden Tests am Boden vorgenommen, bevor der Flieger abheben soll.