Motor ausgefallen: Elektroflugzeug ist in Norwegen abgestürzt

Das Batterie-betriebene Flugzeug Alpha Electro G2 ist in Norwegen nach technischen Problemen in einen See gestürzt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar und liegt nun im Fokus der Ermittlungen. Der Pilot behauptet jedenfalls, dass kurz vor dem Absturz der Motor des Elektroflugzeugs ausgefallen ist.

Laut dem Piloten soll die Fluggeschwindigkeit zuletzt nur noch 70 km/h betragen haben, heißt es in einem Bericht von Forbes. Mit an Bord des Kleinflugzeugs war auch der norwegische Minister Aase Marthe Horrigmo. Alle Flugzeuginsassen haben den Absturz unverletzt überstanden.