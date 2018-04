Luftfahrtexperte: Elektroflugzeuge werden in zehn Jahren abheben

Das israelische Start-up Eviation will mit einem neuen Flugzeug die Luftfahrt revolutionieren. Das besondere an der kleinen Passagiermaschine Alice ist, dass sie keinen Hybrid-Antrieb hat, sondern rein elektrisch betrieben wird. Ein Nachteil ist, dass die Akkus weniger Energie per kg Gewicht speichern als Treibstoff. Die Reichweite von Alice beträgt deshalb nur 1200 Kilometer – ein Flug Wien-London geht sich damit knapp nicht aus. 2019 soll Alice erstmals abheben. Bis 2021 will man eine Flugroute etabliert haben, um die Umsetzbarkeit des Konzepts demonstrieren zu können.