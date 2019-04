Wie die Luftfahrt klimafreundlicher werden könnte

CO2-Kompensation

Wenn man schon die Luftfahrt selbst nicht in ausreichendem Maße sauberer machen kann, sollte man zumindest Kompensationsmaßnahmen setzen, schlagen Experten vor. Im Luftfahrt-Slang werden derartige Bemühungen unter dem Begriff "Offsetting" zusammengefasst. Wer eine Flugreise antritt, soll so sein grünes Gewissen beruhigen können. Mehrere Fluglinien bieten bereits bei der Buchung die Möglichkeit an, je nach errechnetem CO2-Fußabdruck Spenden an Umweltschutzorganisationen zu spenden.

Auch die Austrian Airlines bieten diese Möglichkeit. Am Ende eines Ticket-Buchungsvorganges wird man auf das Projekt Climate Austria hingewiesen. Auf dessen Webseite kann man auch ohne vorhergehende Buchung den eigenen CO2-Verbrauch bei einem Flug berechnen lassen und zur Kompensation einen Geldbetrag sofort an Klimaschutzprojekte überweisen. Der Flug soll so CO2-neutral werden. Für einen einfachen Flug von Wien nach London sind zum Beispiel sieben Euro fällig.

Flugscham

Auf persönlicher Ebene sollte sich jeder Reisende fragen, ob er seine Flugreise wirklich antreten muss. Weniger oft zu fliegen ist der wohl effektivste Weg, um seinen eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, wie die New York Times berichtet. Wie man unter anderem durch den CO2-Fußabdruck-Rechner des WWF erfährt, kann sich eine umweltbewusste Person vegan ernähren, mit Solarenergie heizen und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren - wenn sie dennoch hie und da mit dem Flugzeug reist, ist ihr CO2-Verbrauch enorm.

In Schweden, den Niederlanden, aber auch im deutschsprachigen Raum wird deshalb die so genannte "Flugscham" beschworen. Menschen sollen dadurch ein Bewusstsein dafür entwickeln, welchen ökologischen Schaden sie durch Flugreisen anrichten. Eine 2019 gestartete schwedische Initiative bewirbt ein "flugfreies Jahr", schreibt der Guardian. Zumindest ein Jahr lang sollen Teilnehmer versuchen, ohne Flugreise auszukommen. Selbstgestecktes Ziel ist es, 100.000 Personen für diese Idee zu begeistern und damit politische Entscheidungsträger dazu zu motivieren, den Flugverkehr strenger zu regulieren.