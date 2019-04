Wie künstliche Intelligenz Fluglotsen unterstützen kann

Die Hälfte aller Flugpassagiere weltweit soll im Jahr 2030 in Südostasien unterwegs sein. Der Flugverkehr in der Region wächst dramatisch. Jährliche Zuwachsraten im zweistelligen Prozentbereich verlangen nach neuen Lösungen für die Flugverkehrskontrolle. Künstliche Intelligenz könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen, ist Vu N. Duong überzeugt. Der Wissenschaftler von der Nanyang Technological University in Singapur hat mit einem Team mit den ersten Vorarbeiten zu einem KI-Einsatz in der Flugverkehrskontrolle begonnen. Am Mittwoch stellte er sein Projekt beim Symposium on Artificial Intelligence, Machine Learning and Robotics des Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien vor.

Mustererkennung

Ziel des Projektes in Singapur ist es, Fluglotsen (Air Traffic Controller) in ihrer Arbeit zu unterstützen. "In der Luftfahrt passiert sehr viel Geplantes in der Realität nicht", meint Duong. "Fluglotsen sind dafür da, diese Lücke zwischen Planung und realen Ereignissen zu schließen." Ihre wichtige Rolle sollen sie weiterhin wahrnehmen, künstliche Intelligenz soll ihnen aber dabei helfen. Duong und Kollegen haben deshalb eine KI programmiert, die aus dem Verhalten von Fluglotsen lernt.

"Wenn man den Flugverkehr analysiert, erkennt man Muster und Ähnlichkeiten. Daten, etwa Flugbewegungen oder die Kommunikation zwischen Fluglotsen und Piloten, eröffnen dir Strategien", meint Duong. Eine datenbasierte Vorhersage von Flugbewegungen in einem vierdimensionalen Raum sei möglich, das hätten erste Ergebnisse des Forschungsprojekts gezeigt. Beim Eintritt in einen Luftraumsektor kann der Pfad eines Flugzeuges nach nur einmonatiger Datensammlung zu 70 Prozent korrekt vorhergesagt werden.