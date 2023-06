An Bord des ersten Passagierjets "Made in China"

10.06.2023

Diesmal in den Videos der Woche: Der erste Jet "Made in China", ein gefährlicher Billardstock und ein Apple-Laptop ohne Keyboard.

Seit Ende Mai ist der erste Passagierjet "Made in China" im Linienbetrieb. Die Comac C919 fliegt für China Eastern innerchinesische Routen. China hofft so, unabhängiger von westlichen Flugzeugbauern wie Airbus und Boeing zu werden. Rein auf heimische Technik kann China bei der Comac aber nicht setzen. Komponenten wie die Triebwerke oder Cockpit-Ausrüstung muss der staatliche Flugzeugbauer nach wie vor aus dem Westen importieren. Zusammengebaut wird die Comac, die vorwiegend dem Airbus A320 Konkurrenz machen soll, aber zumindest in der Volksrepublik. Der Aviation-YouTuber Noel Philips war bei einem der ersten Flüge an Bord. Er berichtet von dem Essen, dem "New-Plane-Smell" und der Toilette in der C919.

Barkeeper mit GoPro Der Job als Barkeeper kann stressig sein. Wer sich in den Alltag eines Angestellten in einem Londoner Top-Restaurant hineinversetzen möchte, kann das mit einem neuen Video tun. Der Barkeeper hier trägt eine GoPro, über die man ihm beim Mixen von Drinks zuschauen kann.

So groß ist unsere Milchstraße Größenordnungen im Weltall kann man sich als Mensch nur sehr schwer vorstellen. So gibt es in unserer Galaxie zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne. In diesem Video wird versucht, anschaulich zu machen, wie groß unsere Milchstraße ist.

Der gefährlichste Queue der Welt Dieser Bastler hat einen Billardstock hergenommen und ihn "verbessert". Geworden ist er dadurch ganz schön gefährlich.

Apple-Laptop ohne Keyboard Ein Reddit-User hat sich nach der Präsentation von Apples Headset Vision Pro an dieses legendäre The-Onion-Video erinnert gefühlt. Das entsprechende Posting erreichte Tausende Upvotes. Von dem Satire-Portal wird darin von einem Produkt names MacBook Wheel berichtet. "Everything is just a few hundred clicks away". ➤ Mehr lesen: Erster Blick auf Apple Vision Pro: Ich habe 4 Fragen