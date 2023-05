Video zeigt einen startenden Nuklearreaktor

DIesmal in den Videos der Woche: Anknipsen eines Nuklearreaktors, gruselige GoPro-Aufnahmen am offenen Meer und vieles mehr.

Dieses Video zeigt, wie der Breazeale-Forschungsreaktor der Pennsylvania State University hochgefahren wird. Jeder Schritt wird per Texteinblendung erklärt, sodass man auch als Laie genau versteht, was vor sich geht.

Gruselige GoPro-Aufnahmen am offenen Meer

Was sieht eigentlich, wenn man am offenen Meer eine GoPro-Kamera unter einem Kreuzfahrtschiff ins Meer wirft? Von neugierigen Fischschwärmen am Tag bis hin zu gruseligen Barrakuda- und Hai-Begegnungen nach Einbruch der Dunkelheit ist einiges dabei: