Was passiert, wenn man 283 Steckdosenverteiler in Serie schaltet

Diesmal in den Videos der Woche: 283 Steckdosenadapter, ein seitwärts fahrendes Auto und eine faszinierende Wurmkugel.

Was passiert, wenn man 283 Steckdosenadapter hintereinander schaltet und einen Heizlüfter mit 2.000 Watt anschließt? Der YouTuber Dave Jones stellte sich genau diese Frage. Die Antwort (Vorsicht, Spoiler): Weniger als gedacht. Strom sparen lässt sich damit allerdings nicht.

Auf dem Weg gehen ungefähr 300 Watt an Leistung verloren, also rund 1 Watt pro Steckdosenadapter. Wie eine Wärmebildkamera zeigt, ist der Energieverlust relativ gleichmäßig verteilt, womit ein einzelner fehlerhafter Adapter ausgeschlossen werden konnte. Die Adapter hat Jones allerdings nicht gekauft, sondern gefunden - in einem Mülleimer.