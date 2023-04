Dieses seltene Apple-Produkt kennt fast niemand

Diesmal in den Videos der Woche: Kurioses von Apple, ein frustrierter Kampfjet-Pilot, Resident Evil als Anime und vieles mehr.

Apples Produktportfolio ist in den vergangenen Jahren ziemlich angewachsen, aber noch überschaubar. Ihr denkt jetzt vielleicht an iPhones, iPads, Macs, oder sogar an Putztücher.

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass ihr von diesem Produkt noch nie etwas gehört habt. Aufgetaucht ist es auf dem YouTube-Channel DongleBookPro. Es handelt sich dabei um ein Geschenk, das das Unternehmen Mitarbeiter*innen zum 10-jährigen Jubiläum macht: Ein Apple-Logo aus Aluminium, das seit 2020 oder 2021 (der genau Zeitpunkt ist nicht bekannt) ausgegeben wird. Zuvor gab es ähnliche Statuen, damals aber aus Kristall.

Neben diesem Geschenk bekommen treue Mitarbeiter*innen außerdem ein handsigniertes Schreiben vom Firmenchef Tim Cook. Wer übrigens noch länger für Apple arbeitet, bekommt zum 20- und 30-jährigen-Jubiläum Variotionen der Statue.