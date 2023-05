Warum ihr Erdbeeren nie unter einem Mikroskop ansehen solltet

Diesmal in den Videos der Woche: Erdbeeren von ganz nah, praktische Alltagsknoten und mehr.

Oft leben auf den süßen Früchten nämlich sogenannte Erdbeermilben . Die Chance, dass ihr die kleinen Tierchen bereits gegessen habt, stehen sehr hoch. Die gute Nachricht: Es gibt keinerlei Hinweise, dass sie für den menschlichen Körper in irgendeiner Art und Weise schädlich oder gefährlich wären. Unter dem Mikroskop möchte man sie vielleicht dennoch nicht sehen. Und auch generell schaut die Erdbeere so nah wenig appetitlich aus.

Die Erdbeersaison startet gerade und aufgrund der jüngsten Wetterbedingungen dürfte sie in Österreich besonders ertragreich sein. Wenn ihr jetzt gerade dabei seid, einen herzhaften Bissen einer (vielleicht sogar ungewaschenen) Erdbeere zu nehmen, schaut euch dieses Video lieber nicht an.

So ganz rund lief der Stapellauf der USS Cleveland nicht. Auf dem kleinen Boot möchte man sich lieber nicht befinden.

Park-Schachspieler trifft auf Großmeisterin

Dieser Schachspieler in einem New Yorker Park meint, der älteren Dame einige Kniffe des Spiels erklären zu können. Was er nicht weiß: Bei ihr handelt es sich um die Schach-Großmeisterin Pia Cramling. Das Ergebnis ist ein wirklich herzerwärmendes Video: