Ferienflieger landet beinahe auf Touristen 

Wer Flugzeuge beim Landeanflug aus nächster Nähe beobachten will, denkt vermutlich als erstes an den Airport der Karibikinsel St. Maarten. Aber auch in Europa gibt es einen ähnlich gelegenen Flughafen - nämlich auf der griechischen Insel Skiathos.

Die relativ kurze Landebahn ist an beiden Enden vom Meer begrenzt und bietet einen spektakulären Platz, um die Landeanflüge und Starts beobachten zu können. Vergangenen August überraschte ein Ferienflieger mit einem extrem niedrigen Landeanflug.

Schon damals hatten wir über ein Video berichtet, das den Anflug aus einigen Metern Entfernung zeigt. Nun sind wir über einen weiteren Clip gestolpert, in dem derselbe Landeanflug aus nächster Nähe zu sehen ist.