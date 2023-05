​​​​​​​Beinahe-Crash: Boeing 747 mit extrem riskantem "Wing Wave"

Diesmal in den Videos der Woche: Wie in den 1930er-Jahren Fotos per Kabel übertragen wurden, Werbungen für eines der ersten Automatik-Autos und vieles mehr.

In den 1930er-Jahren wurde eine Technologie entwickelt, mit der Fotoaufnahmen per Kabelverbindung über große Distanzen übertragen werden konnten. Vor allem für Zeitungsverleger war diese Technologie eine willkommene Neuerung.

Wie in den 1930er-Jahren Fotos per Kabel übertragen wurden

Bei einer Flugshow ist einem Besucher eine faszinierende Aufnahme von einem Wolkenscheibeneffekt bei einem F-35A Kampfjet gelungen. Gefilmt wurde der Clip mit einer Sony Alpha 7S III in Kombination mit einem 200-600mm Objektiv in 4K und mit 120 Bildern pro Sekunde.

Werbungen für eines der ersten Autos mit Automatik-Getriebe

Alles was komplett neu ist, muss zunächst mal erklärt werden. So auch das Automatik-Getriebe bei Autos in den 1940er-Jahren. Dem Publikum wurde in mehreren Werbeclips mit einer ordentlichen Portion Chauvinismus und Sexismus die Vorteile des Automatik-Getriebes vorgeführt.