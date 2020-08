A380 Superjumbo im Tiefflug verschreckt Badegäste

Für die Weltmeere

Der Airbus A380 hat eine spezielle Lackierung. "Save The Coral Reefs" ist auf dem Flieger zu lesen. Damit will Hi Fly die gleichnamige Kampagne der Mirpuri Foundation unterstützten. Wie die Airline bekannt gab, will man mit der Lackierung und dem Tiefflug auf die Bedrohung der Weltmeere aufmerksam machen.