Warum die Airlines den Airbus A380 loswerden wollen

Große oder kleine Flugzeuge

Auch wenn sich der A380 auf zahlreichen Strecken zu einem unrentablen Vehikel entwickelte, wurde mit seiner Einführung ein neues Kapitel der Luftfahrt aufgeschlagen: Der Trend hin zu kleineren, zweistrahligen Maschinen mit großer Reichweite.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Einerseits sind die kleineren Flugzeuge für die Airlines einfacher zu befüllen. Das hängt wiederum damit zusammen, dass die Bedeutung der großen Luftfahrt-Hubs in den vergangenen Jahren stark abgenommen hat.

Drehkreuze wie London Heathrow, New York JFK oder Frankfurt stoßen an ihre Grenzen. Diese Hubs anzufliegen, kommt den Airlines wesentlich teurer als kleinere Flughäfen anzusteuern, weshalb sie oft auch kleinere Airports bevorzugen. Auch die Frequenz des Linienverkehrs ist gestiegen, was ebenso dazu führt, dass große Flugzeuge schwerer zu befüllen sind.