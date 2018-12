Was Piloten auf Langstreckenflügen zu tun haben

Ingenieur

Der Treibstoff birgt noch eine weitere Aufgabe für Piloten auf Langstreckenflügen. Aufgrund der niedrigen Temperaturen in einer Höhe von zehn Kilometern und mehr, müssen die Piloten die Temperatur des Treibstoffs stets im Auge behalten. Denn es kann passieren, dass in den äußeren Tanks die Temperatur so niedrig wird, dass der Treibstoff nicht mehr flüssig ist. In so einem Fall müssen die Piloten frühzeitig reagieren und den Treibstoff in einen der inneren Tanks umleiten, wo in der Regel gemäßigtere Temperaturen vorherrschen.