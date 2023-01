Boeing zeigt ein Transportflugzeug im Stealth-Design

Das Modell könnte in Zukunft unbemerkt US-Truppen an der Front versorgen. Die Air Force zeigt sich interessiert.

"Amateure sprechen von Strategie, Profis von Logistik", sagte schon Napoleon. Der Spruch ist auch heute noch aktuell, eine der größten Herausforderungen der modernen Kriegsführung ist nämlich die Versorgung der Truppen. Boeing arbeitet daher an einem Transportflugzeug im Tarnkappendesign, wie Golem berichtet.

Transportflugzeug mit Blended Wing Body

Bei dem Modell handelt es sich um einen sogenannten Blended Wing Body, bei dem Rumpf und Flügel ineinander übergehen. Das Konzept wurde auf dem SciTech Forum des American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) vorgestellt und weist das typische Design von Tarnkappenflugzeugen auf. Die Form soll eine Ortung per Radar erschweren und zusätzlich Treibstoff sparen.