China alarmiert über US-Bomben aus Transportflugzeugen

Gewöhnliche Transportflugzeuge können von den USA in Bomber umgewandelt werden. Das löst in China Besorgnis aus.

Herzstück ist eine “ Bomb Bay in a Box ”, also eine Art Munitionssystem auf einer Palette. Dieses soll einfach in übliche Frachtflugzeuge geladen werden können. Damit könnten Transportflugzeuge sehr schnell und ohne Umbauten in schwer bewaffnete Bomber verwandelt werden. Mehrere Tests wurden bereits erfolgreich durchgeführt .

In China zeigt man sich ob der neuen Möglichkeiten, Bomben abzufeuern, besorgt. So wurde im staatsnahen Medium China National Defense News ein Artikel über Rapid Dragon veröffentlicht. Davon berichtet die Eurasian Times.

Darin erklärt ein Militärexperte, dass Transportflugzeuge während eines Krieges weitaus mehr Einsätze als Bomber durchführen und es für Gegner schwierig ist, sie genau zu verfolgen. Wenn eine der Maschinen mit Bomben beladen ist, sei dies im Allgemeinen schwierig zu erkennen und zu entdecken. Auch könnten Flugzeuge die Angriffe auch erst beim Rückflug von gewöhnlichen Transportmissionen durchführen. Dadurch könnte der Überraschungseffekt von Angriffen stark erhöht werden, heißt es in dem Artikel.

Auch wird die große Zahl an Marschflugkörpern angesprochen, die in den Transportflugzeugen potenziell Platz finden. Bis zu 90 sollen es sein, so der Artikel.

Verbündete

Der Autor merkt auch an, dass nicht nur US-Flugzeuge selbst so leicht zu Bombern umgerüstet werden können. Über 40 Länder weltweit fliegen etwa Maschinen vom Typ C-130 Hercules, die mithilfe der USA so Marschflugkörper starten können.